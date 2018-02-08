Экономисты предложили реформировать судебную систему России для ускорения роста ВВП
8 февраля, 23:15Экономика
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Специалисты полагают, что в сдерживании темпов роста экономики России виновата несовершенная судебная система.
Экономисты считают, что реформирование судебной системы России приведёт к росту ВВП и привлечёт иностранные инвестиции.
В частности, для увеличения роста экономики необходимо снизить нагрузку на судей и повысить заработную плату рядовым сотрудникам. Росту экономических показателей будет способствовать увеличение минимального размера требований для исков ФНС и ПФР, сообщают «Известия».
На данный момент из-за несовершенства судебной системы национальная экономика теряет 1-2 процентных пункта ВВП.
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