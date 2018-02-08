Экономисты предложили реформировать судебную систему России для ускорения роста ВВП

Экономисты считают, что реформирование судебной системы России приведёт к росту ВВП и привлечёт иностранные инвестиции.

В частности, для увеличения роста экономики необходимо снизить нагрузку на судей и повысить заработную плату рядовым сотрудникам. Росту экономических показателей будет способствовать увеличение минимального размера требований для исков ФНС и ПФР, сообщают «Известия».