Малый бизнес Свердловской области получит беспроцентные кредиты от правительства

Малый и средний бизнес Свердловской области сможет получать беспроцентные кредиты от регионального Фонда поддержки предпринимательства. Финансовую составляющую этого плана берёт на себя областное правительство, сообщает «ЕТВ».

Если сумма займа не будет превышать 500 тыс. рублей, то бизнесмены не будут платить проценты за предоставление кредита.

Всего за 2017 год малый и средний бизнес Свердловской области получил 1,4 млрд рублей инвестиции в развитие. Кредиты и микрозаймы за этот период получили 416 компаний.