Министр экономического развития обсудил с членами ТПП вопросы развития малого бизнеса
В ТПП состоялась встреча министра экономического развития Максима Орешкина и предпринимателей, на которой обсуждались проблемы развития малого бизнеса в различных сферах деятельности.
Обсуждение прошло в формате «делового завтрака» в рамках проекта «Встреча на Ильинке». Предприниматели считают такие встречи более эффективными в сравнении с косвенной работой с ведомствами.
По мнению президента ТПП Сергея Катырина, существуют сферы деятельности, которые требуют особого внимания с точки зрения развития малого бизнеса.
Если в торговле мы достаточно неплохо, с точки зрения малого бизнеса, выглядим и чувствуем себя, то в других сферах, и в науке, и в образовании, и в производстве промышленной продукции, в IT-технологиях, конечно, хотелось бы лучшего.
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о том, что министерство финансов подготовит подборку решений, направленных на сглаживание перехода между льготными системами налогообложения и общей системой.
Данные меры будут особенно актуальны для отрасли информационных технологий, поскольку с 2019 года льготная ставка в 14% по страховым взносам будет доступна только разработчикам софта. Остальные компании будут вынуждены платить 30%. Такое нововведение коснется более 10 тысяч компаний, которые занимаются внедрением программных продуктов.
Либо нужно что-то поменять в законодательстве и учитывать вот эту долю продажи неисключительных прав и нашего внедрения вместе, либо опять вернуть ту льготу в 20% хотя бы до 2023 года. И отрадно, что ТПП проводит такие мероприятия, где можно непосредственно задать вопрос министру, озвучить его и передать пакет документов, выразил мнение участник акции «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ» Сергей Игнатьев.
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