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Министр экономического развития обсудил с членами ТПП вопросы развития малого бизнеса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Министр экономического развития обсудил с членами ТПП вопросы развития малого бизнеса

Сегодня, 13:17ЭкономикаФото: скриншот с видеозаписи РБК+
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