Министр экономического развития обсудил с членами ТПП вопросы развития малого бизнеса

Обсуждение прошло в формате «делового завтрака» в рамках проекта «Встреча на Ильинке». Предприниматели считают такие встречи более эффективными в сравнении с косвенной работой с ведомствами.

По мнению президента ТПП Сергея Катырина, существуют сферы деятельности, которые требуют особого внимания с точки зрения развития малого бизнеса.

Если в торговле мы достаточно неплохо, с точки зрения малого бизнеса, выглядим и чувствуем себя, то в других сферах, и в науке, и в образовании, и в производстве промышленной продукции, в IT-технологиях, конечно, хотелось бы лучшего.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о том, что министерство финансов подготовит подборку решений, направленных на сглаживание перехода между льготными системами налогообложения и общей системой.

Данные меры будут особенно актуальны для отрасли информационных технологий, поскольку с 2019 года льготная ставка в 14% по страховым взносам будет доступна только разработчикам софта. Остальные компании будут вынуждены платить 30%. Такое нововведение коснется более 10 тысяч компаний, которые занимаются внедрением программных продуктов.