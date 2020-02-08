На экс-директора СК «Тагил» заведено уголовное дело за 850 тысяч долга по зарплате
Сегодня, 20:46ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
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Долги по заработной плате стали причиной возбуждения уголовного дела в отношении бывшего руководителя строительной компании «Тагил» Василия Шахтарина, сообщает ИА «Знак» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проверка прокуратуры выявила, что в течение 2018–2019 годов 8 сотрудников СК «Тагил» получали заработную плату несвоевременно и не в полном объеме. В итоге строительная компания накопила долг перед ними в размере 850 тысяч рублей. Прокуратура внесла предостережение руководству фирмы, а также передала материалы следователям.
С августа 2019 года в отношении компании начата процедура банкротства, 7 февраля в Екатеринбурге проходило собрание кредиторов. Долей 90,01% в компании владеет ООО «Мирдад», где 65% принадлежит Василию Шахтарину, а 35% — сыну экс-директора УВЗ Николаю Малых. Ранее 35% от фирмы владел Михаил Диденко, сын бывшего главы Нижнего Тагила Николая Диденко.
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