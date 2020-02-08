На экс-директора СК «Тагил» заведено уголовное дело за 850 тысяч долга по зарплате

Проверка прокуратуры выявила, что в течение 2018–2019 годов 8 сотрудников СК «Тагил» получали заработную плату несвоевременно и не в полном объеме. В итоге строительная компания накопила долг перед ними в размере 850 тысяч рублей. Прокуратура внесла предостережение руководству фирмы, а также передала материалы следователям.