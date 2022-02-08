Тагильский УСМ оспорил решение о внесении в реестр недобросовестных поставщиков

Причиной тому послужило невыполнение подрядчиком обязательств по строительству дорог на Муринских прудах, в результате чего контракт был расторгнут. «Уралстроймонтаж» не только самовольно внес изменения в проектную документацию и сорвал сроки исполнения заключенного контракта, но и игнорировал претензии администрации города.