Тагильский УСМ оспорил решение о внесении в реестр недобросовестных поставщиков

Тагильский УСМ оспорил решение о внесении в реестр недобросовестных поставщиков
Тагильский УСМ оспорил решение о внесении в реестр недобросовестных поставщиков
Сегодня, 17:59ЭкономикаФото: 1MI
ООО «Уралстроймонтаж» подало в суд иск об оспаривании решения свердловского УФАС о внесении тагильской компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Судебное заседание по иску предприятия состоится в первой половине дня 22 февраля.

Напомним, что с заявлением в антимонопольную службу, приведшим к включению «Уралстроймонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков в декабре минувшего года, обратилась администрация Нижнего Тагила.

Причиной тому послужило невыполнение подрядчиком обязательств по строительству дорог на Муринских прудах, в результате чего контракт был расторгнут. «Уралстроймонтаж» не только самовольно внес изменения в проектную документацию и сорвал сроки исполнения заключенного контракта, но и игнорировал претензии администрации города.

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