«ВКонтакте» подарит российским предпринимательницам полмиллиона рублей

Участвовать могут только девушки, достигшие совершеннолетия, у которых уже есть бизнес моложе пяти лет, а также те, у кого есть бизнес-идея, которая может быть реализована до осени текущего года.

100 самых интересных и перспективных проектов, по мнению жюри, пройдут в следующий этап.

Двухмесячная программа будет включать в себя шесть мастер-классов по различным сферам: от юридических вопросов до продвижения бизнеса.

Эксперты, сопровождающие участниц, помогут подготовить им digital-стратегию для своего дела. Лекции будут транслироваться онлайн. Среди спикеров будут Ляйсан Утяшева, основатель проекта «Сила Воли», а также Надия Черкасова, журналистка и автор сообщества «Женская власть» и другие представители «ВКонтакте» и их партнёры.

На заключительном этапе в мае 2018 состоится форум предпринимательниц. Авторы пяти лучших стратегий получат финансовую поддержку на продвижение бизнеса «ВКонтакте». Общий фонд грантов - 550 000 рублей.

Заявку можно оставить в специальной форме «ВКонтакте». Окончание приема заявок - 18 марта.