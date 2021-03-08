В 1,5 раза выросло число личных банкротств за «ковидный» год в Свердловской области

В год коронавирусной инфекции в суд поступило на 31% больше дел о банкротстве, чем в предыдущем. Причем, подавляющее большинство заявлений поступает от физических лиц. Доля юрлиц уменьшается, передает ТАСС слова председателя Арбитражного суда Свердловской области Ильи Чуракова.
Председатель отметил, что количество дел выросло с 5 739 до 7 528. Среди них, с 3,4 тысячи до 5,7 тысячи выросло количество подобных дел от физических лиц, то есть в полтора раза.
В 2021 году ухудшение ситуации с банкротствами прогнозирует и политик Илья Тыщенко. По его словам, всё самое худшее еще впереди.
Напомним, 5 марта стало известно, что с 1 сентября 2020 года только один житель России смог списать долги через МФЦ, используя внесудебную процедуру банкротства. В общей сложности, к концу декабря 2020 года, россияне опубликовали 1 849 записей о возбуждении процедуры внесудебного банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.