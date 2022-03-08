Shell свернула проекты в России и отказалась от закупок нефти с газом

По заявлению компании, уход из России будет поэтапным. Шаг за шагом Shell выйдет из многих проектов и разорвет партнерские соглашения. Более того, даже не будет покупать в РФ сырую нефть и газ. Завода на Сахалине, которым управляет «Газпром», это тоже касается.