Shell свернула проекты в России и отказалась от закупок нефти с газом

Shell свернула проекты в России и отказалась от закупок нефти с газом
Shell свернула проекты в России и отказалась от закупок нефти с газом
Сегодня, 18:52ЭкономикаФото: pixabay.com

Россиийский рынок из-за конфликта на Украине покинула компания Shell

Крупнейший мировой производитель машинных масел и присадок, компания Shell, уходит с российского рынка.

По заявлению компании, уход из России будет поэтапным. Шаг за шагом Shell выйдет из многих проектов и разорвет партнерские соглашения. Более того, даже не будет покупать в РФ сырую нефть и газ. Завода на Сахалине, которым управляет «Газпром», это тоже касается.

На прошлой неделе, когда уже действовали антироссийские санкции, Shell купила партию российской нефти по цене 28,5 доллара за баррель. И тут же об этом пожалела, так как информация о сделке просочилась в печать, сообщает Reuters.

Логистику поставок сырой нефти менеджеры срочно меняют. И уже на этой неделе АЗС Shell в России закроют, а производство авиационного топлива и смазочных материалов — свернут. Участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2» между РФ и Германией останавливается.

Причина ухода компании — специальная военная операция на Украине. Стартовала она еще 24 февраля и, как заявляют российские власти, направлена на демилитаризацию и денацификацию соседнего государства. Эти две цели обязательно будут достигнуты, сообщили в Минобороны РФ.

Сюжеты:
Операция на Украине
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