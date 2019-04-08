317 миллионов выделено в Свердловской области на развитие образования

Финансирование осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Образование». В Свердловской области приоритетной является программа «Молодые профессионалы». На ее реализацию в 2019 году выделено 317 миллионов рублей, в 2020 году планируется выделить 278 миллионов рублей из областного бюджета.

Программа включает в себя создание Центра опережающей профессиональной подготовки. В центре планируется обеспечить весь комплекс мероприятий по обучению специалистов, начиная от ранней профориентации школьников и заканчивая курсами повышения квалификации для специалистов. Также во внимание будут приняты свердловчане пенсионного возраста, для них разработают специальные обучающие программы.