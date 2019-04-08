317 миллионов выделено в Свердловской области на развитие образования
В 2019 году в Свердловской области выделено 317 миллионов рублей на развитие среднего и профессионального образования, сообщает правительство региона.
Финансирование осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Образование». В Свердловской области приоритетной является программа «Молодые профессионалы». На ее реализацию в 2019 году выделено 317 миллионов рублей, в 2020 году планируется выделить 278 миллионов рублей из областного бюджета.
Программа включает в себя создание Центра опережающей профессиональной подготовки. В центре планируется обеспечить весь комплекс мероприятий по обучению специалистов, начиная от ранней профориентации школьников и заканчивая курсами повышения квалификации для специалистов. Также во внимание будут приняты свердловчане пенсионного возраста, для них разработают специальные обучающие программы.
Центр опережающей профессиональной подготовки даст старт созданию в образовательных учреждениях Среднего Урала лабораторий, мастерских и центров профориентации.