«Монетка» в Екатеринбурге оштрафована на 110 тысяч за мусор и объявления

В октябре 2018 года специалисты Роспотребнадзора выявили нарушение санитарного законодательства сотрудниками магазина «Монетка» в Екатеринбурге, расположенного на улице Уральская. В частности, у магазина была оборудована площадка для сбора мусора, которая располагалась впритык к стене магазина. Однако должна быть удалена на 25 метров от места организации торговли. Помимо этого, часть мусора от деятельности предприятия торговли находилась вне контейнера. Постановлением Роспотребнадзора ООО «Элемент-Трейд» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.