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«Монетка» в Екатеринбурге оштрафована на 110 тысяч за мусор и объявления
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Монетка» в Екатеринбурге оштрафована на 110 тысяч за мусор и объявления

Сегодня, 11:14ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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