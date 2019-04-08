«Монетка» в Екатеринбурге оштрафована на 110 тысяч за мусор и объявления
В Екатеринбурге ООО «Элемент-Трейд», владеющее магазинами «Монетка», оштрафовано на 110 тысяч рублей за расклейку объявлений, а также нарушение санитарно-эпидемиологических требований и правил благоустройства, сообщает Свердловский областной суд.
В октябре 2018 года специалисты Роспотребнадзора выявили нарушение санитарного законодательства сотрудниками магазина «Монетка» в Екатеринбурге, расположенного на улице Уральская. В частности, у магазина была оборудована площадка для сбора мусора, которая располагалась впритык к стене магазина. Однако должна быть удалена на 25 метров от места организации торговли. Помимо этого, часть мусора от деятельности предприятия торговли находилась вне контейнера. Постановлением Роспотребнадзора ООО «Элемент-Трейд» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
В сентябре 2018 года на территории Октябрьского района Екатеринбурга на навесе автобусной остановки «Корифей» было обнаружено объявление о приеме на работу в магазин «Монетка». Действующим законодательством расклейка коммерческих объявлений вне специально отведенных мест запрещена. ООО «Элемент-Трейд» оштрафовано на 10 тысяч рублей.
Оба решения организация обжаловала в Свердловском областном суде. Однако они оставлены без изменений.