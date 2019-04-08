Рынок отечественной бытовой техники: есть ли спрос и что ждёт в будущем?

Оборот рынка бытовой техники в 2018 году составил 486 миллиардов рублей. При этом 2/3 этой суммы приходится на крупную бытовую технику: холодильники (87 млрд рублей), стиральные машины (75 млрд рублей), кухонные плиты (45 млрд рублей). Общий объём оборота мелкой техники составляет 122 млрд рублей в год.

По информации Росстата, российские семьи полностью обеспечены холодильниками, стиральными машинами, микроволновками, мультиварками. Интересно, что пылесос имеется не в каждой семье. Кондиционеры установлены лишь в четверти домохозяйств, а посудомойка есть только в каждой десятой квартире.

Такие же данные дает опрос по Нижнему Тагилу. Только у малой части проголосовавших есть посудомойки и кондиционер, также в списке непопулярной техники оказались кофеварки. Холодильник, стиральная машина и микроволновая печь есть у большинства опрошенных тагильчан.

Эксперты отмечают, что, судя по статистике, россиянам не хватает крупных приборов, которые не выпускаются в нашей стране. Малые помощники, в свою очередь, в магазинах представлены также иностранными компаниями либо российскими марками зарубежной сборки.

Специалисты отмечают, что в России кластеры поставщиков недостаточно развиты. В частности, по комплектующим, по электронике, по электромоторам, по алюминиевым и угольным фильтрам, которые используются в вытяжках достаточно активно, локализации в нашей стране нет.

К сожалению, на сегодняшний день, это по большей части зарубежные компании, которые на территории России собирают эту технику. Мы сейчас практически от импорта не зависим с точки зрения ввоза, отметил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Чистый импорт в разрезе крупной бытовой техники не превышает 20%. Ряд моделей локализуют большинство иностранных производителей. К примеру, известная компания LG Electronics вложила в площадку в Подмосковье около полумиллиарда рублей. Там ведётся производство стиральных машин, холодильников, а также деталей для них. В 2019 году уровень локализации корейских холодильников достигнет 38%, а стиральных машин — 59%.

Производители заявляют, что потребность в бытовой технике не сократилась. Люди заводят семьи, меняют квартиры и обязательно приобретают новую технику.

Актуальной продукцией, по словам специалистов, является встраиваемая техника. Это один из самых быстрорастущих сегментов рынка бытовых помощников.

Ряд производителей подписывает договоры с застройщиками о поставке и встраивании различной бытовой техники в новостройки: кухонных плит и вытяжек, водонагревателей и других. Ещё один канал сбыта в этом ключе — мебельные салоны.

Видео Видео: ТПП РФ

Одна из причин медленного роста оборота техники отечественного производства — недоверие потребителей к произведённому в России товару.

У нас создана такая организация, как «Роскачество». Она присваивает знак качества тем продуктам и вещам, которым они провели экспертизу, в том числе привлекают экспертов ТПП на местах. С тем, чтобы если уж этот знак присваивается, то он соответствовал действительно высочайшему качеству не только для российского рынка, но и для работы на зарубежных рынках, сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Так, с одной стороны отечественным производителям не даёт размахнуться сниженная покупательская способность россиян, а с другой — валютный курс. Крупных производителей комплектующих в нашей стране нет, поэтому игроки рынка бытовой техники выкручиваются, как могут.

Целесообразнее экономически иногда реализовывать это через покупку готового изделия, чем элементов для его сборки и производства на территории России. Здесь и готовность производить элементную базу, и вторая часть — это законодательство, которое должно быть отрегулировано, уверен Сергей Катырин.