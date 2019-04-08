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Рынок отечественной бытовой техники: есть ли спрос и что ждёт в будущем?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рынок отечественной бытовой техники: есть ли спрос и что ждёт в будущем?

Сегодня, 15:13ЭкономикаФото: flickr.com
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