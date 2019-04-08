Свердловская область планирует увеличить экспорт услуг до 870 млн долларов

Правительство Свердловской области планирует увеличить экспорт медицинских, транспортных, деловых, финансовых и страховых услуг. Также ожидается увеличение доходов по экспорту в таких сферах как «поездки», «строительство» и «использование промышленной продукции».

Министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов заявил, что Средний Урал всегда был экспортно-ориентированным регионом. Этот потенциал с каждым годом возрастает. Вузовские площадки занимаются подготовкой иностранных студентов, в 2018 году в образовательных организациях региона обучались 5 942 иностранных студента.

Ежегодно открываются все новые туристические маршруты, таким образом экспорт туризма возрос втрое в 2018 году. Также наблюдается увеличение экспорта строительных и инженерных (в 2,5 раза), а также финансовых услуг.