Свердловская область планирует увеличить экспорт услуг до 870 млн долларов
Свердловская область планирует увеличение экспорта услуг в рамках реализации национального проекта по международной кооперации и экспорту. Предполагается, что к 2024 году показатели по экспорту вырастут в 1,5 раза и достигнут 870 миллионов долларов, сообщает департамент информполитики региона.
Правительство Свердловской области планирует увеличить экспорт медицинских, транспортных, деловых, финансовых и страховых услуг. Также ожидается увеличение доходов по экспорту в таких сферах как «поездки», «строительство» и «использование промышленной продукции».
Министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов заявил, что Средний Урал всегда был экспортно-ориентированным регионом. Этот потенциал с каждым годом возрастает. Вузовские площадки занимаются подготовкой иностранных студентов, в 2018 году в образовательных организациях региона обучались 5 942 иностранных студента.
Ежегодно открываются все новые туристические маршруты, таким образом экспорт туризма возрос втрое в 2018 году. Также наблюдается увеличение экспорта строительных и инженерных (в 2,5 раза), а также финансовых услуг.
Наш регион входит в пятерку регионов-лидеров по объемам высокотехнологичной медицинской помощи. Безусловно, это большой ресурс для наращивания экспорта услуг, подытожил Козлов.