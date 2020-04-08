В список системообразующих предприятий Свердловской области вышли 144 компании

Как рассказал министр экономики и территориального развития региона Денис Мамонтов, в список включили 144 системообразующие организации. Список утвержден Евгением Куйвашевым. На данный момент готовятся меры поддержки этих предприятий. В их число может быть включен запрет банкротства, реструктуризация долгов по налогам, предоставление льгот по кредитам.

В список вошли предприятия и организации, деятельность которых относится к машиностроению, металлургию, химической и легкой промышленности, производство стройматериалов, а также лесопромышленный, агропромышленный, топливно-энергетический и строительный комплексы, ЖКХ, транспорт и здравоохранение.