Корпорация «ВСМПО-Ависма» ликвидировала кипрские офшоры

Корпорация «ВСМПО-Ависма» из Верхней Салды ликвидировала кипрские офшоры, через которые контролировалось градообразующие предприятие.

Верхнесалдинское предприятие «ВСМПО-Ависма», являющееся ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний всего мира, ликвидировала свои кипрские офшоры. Сообщение о существенном факте — прекращение у Jivanta Ventures Limited (Кипр) права распоряжаться 30% минус 1 акция, составляющими уставный капитал корпорации «ВСМПО-Ависма». Дата наступления основания: 5 апреля 2021 года,говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. По компании Cador Enterprises Limited (Кипр), которая владела таким же пакетом акций, было принято аналогичное решение. С февраля 2021 года член совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков официально стал единоличным владельцем корпорации. Из офшоров акции передали ООО «Промышленные инвестиции», которое с 65,27% акций теперь станет мажоритарным владельцем акций «ВСМПО-Ависма». Напомним, в начале марта акции свердловской корпорации «ВСМПО-Ависма» достигли рекордных показателей за все время размещения ценных бумаг компании на торгах. Цена акций свердловской корпорации «ВСМПО-Ависма» достигла рекорда

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