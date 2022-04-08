Евгений Куйвашев попросил проверить ФАС рост цен на стройматериалы

Евгений Куйвашев попросил проверить ФАС рост цен на стройматериалы
Евгений Куйвашев попросил проверить ФАС рост цен на стройматериалы
Сегодня, 20:35ЭкономикаФото: 1MI
Проверить информацию о росте стоимости строительных материалов попросил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

В правительство региона обращение прислала Гильдия строителей Урала. В нем говорится о сильном подорожании строительных материалов с начала марта прошлого года. Губернатор заявил, что нужно понять, обоснован ли рост цен.

Также обсуждались на оперштабе вопросы работы организаций с иностранным участием на Урале, сообщил департамент информполитики. Озвучено, что некоторые из них в ТЦ приостановили деятельность, но не уволили работников и не заявили, что не вернутся к работе.

Куйвашев поручил создать план по оперативному трудоустройству таких рабочих, если их все же уволят.

Напомним, ранее стало известно о повышении цен на другие категории товаров, а также продукты. Некоторые ритейлеры для избежания создания спекулятивного спроса среди покупателей ограничили продажу товаров в одни руки.

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Цены
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