Евгений Куйвашев попросил проверить ФАС рост цен на стройматериалы

В правительство региона обращение прислала Гильдия строителей Урала. В нем говорится о сильном подорожании строительных материалов с начала марта прошлого года. Губернатор заявил, что нужно понять, обоснован ли рост цен.
Также обсуждались на оперштабе вопросы работы организаций с иностранным участием на Урале, сообщил департамент информполитики. Озвучено, что некоторые из них в ТЦ приостановили деятельность, но не уволили работников и не заявили, что не вернутся к работе.
Куйвашев поручил создать план по оперативному трудоустройству таких рабочих, если их все же уволят.
Напомним, ранее стало известно о повышении цен на другие категории товаров, а также продукты. Некоторые ритейлеры для избежания создания спекулятивного спроса среди покупателей ограничили продажу товаров в одни руки.