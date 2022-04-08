Глава Свердловской области Евгений Куйвашев внёс в Заксобрание законопроект о выплатах на детей от 8 до 17 лет. Средства поддержки будут поступать семьям из федерального и регионального бюджетов (70% — государство и 30% — регион). Об этом рассказал замгубернатора Алексей Шмыков вчера, 7 апреля во время брифинга.