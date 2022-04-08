Глава Свердловской области Евгений Куйвашев внёс в Заксобрание законопроект о выплатах на детей от 8 до 17 лет. Средства поддержки будут поступать семьям из федерального и регионального бюджетов (70% — государство и 30% — регион). Об этом рассказал замгубернатора Алексей Шмыков вчера, 7 апреля во время брифинга.
Примут ли законодатели данное предложение, станет известно 19 апреля. По словам Алексея Шмыкова, вероятнее всего меру поддержат. Если законопроект примут, нужно будет внести изменения в ст. 22-1 закона области «О защите прав ребёнка».
Распоряжение о поддержке семей с детьми от 8 до 17 лет в конце марта подписал президент России. Средства на каждого несовершеннолетнего будут поступать ежемесячно. Выплаты начнутся с 1 мая.
Получить выплату смогут семьи, нуждающиеся в поддержке и постоянно проживающие на территории сраны. Средний доход семьи должен не превышать прожиточный минимум на каждого его члена.