Как выбрать ОКВЭД для регистрации компании?

Если бизнесмен открывает ИП или фирму, ему нужно официально оформить свою деятельность. С самостоятельной регистрацией в налоговой службе могут справиться не все предприниматели. Процедура официального оформления требует от бизнесмена определенных знаний. Чтобы не допустить ошибок, лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя организацию. В банке несложная регистрация компании проводится онлайн при заполнении электронной заявки. Сотрудники финансового учреждения помогут собрать все необходимые документы, передадут в налоговую службу и отследят статус регистрации. При этом предпринимателю не нужно оплачивать государственную пошлину.
Перед регистрацией бизнеса следует выбрать код деятельности. Это могут быть услуги по осуществлению грузоперевозок, торговли розничной и оптовой продукции, сдача помещений в аренду и другая деятельность. Бизнесмен должен выбрать код, который соответствует основному виду деятельности и несколько дополнительных. Например, ИП открыл магазин розничной торговли и собирается самостоятельно доставлять товар. При регистрации он может выбрать 2 кода — оптовая, розничная торговля и транспортные услуги. У ИП есть ограничения по ведению деятельности. Предпринимателю нельзя заниматься авиаперевозками, продажей оружия, открывать страховые компании и осуществлять другие услуги. Для юридических лиц нет ограничений по ведению бизнеса. Они могут выбирать любые коды в соответствии с деятельностью, которой будут заниматься.
Юридические лица могут работать только по общей системе налогообложения. У индивидуальных предпринимателей налоговые отчисления зависят от количества сотрудников, оборота средств и вида деятельности. По упрощенной системе налогообложения у ИП не должно быть филиалов, а численность работников не превышать 150 человек. В ФНС проводятся отчисления с суммы доходов или с чистой прибыли. Предпринимателю можно выбрать работу по патенту, но при этом у него будут ограничения по количеству сотрудников и сумме прибыли. Бизнесмену достаточно своевременно оплачивать налог и вести книгу учета доходов.
Для регистрации фирмы достаточно заполнить электронную заявку и направить через личный кабинет копии необходимых документов. После рассмотрения бумаг менеджер банка согласует встречу для подписания договора. Полученные документы от бизнесмена будут направлены в ФНС. После успешной регистрации в налоговой на электронную почту клиента придет уведомление.
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