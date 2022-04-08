Кредиторы екатеринбургского банка «Нейва» просят Путина спасти его от банкротства

Кредиторы екатеринбургского банка «Нейва» просят Путина спасти его от банкротства
Кредиторы екатеринбургского банка «Нейва» просят Путина спасти его от банкротства
Сегодня, 21:31ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Вкладчики екатеринбургского банка «Нейва» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти его от банкротства.

Екатеринбургский банк находится в процессе ликвидации и многие кредиторы не получили выплаты. С начала спецоперации на Украине, по их словам, ситуация изменилась. Дело в том, что облигации федерального займа резко подешевели, что, по словам председателя комитета кредиторов банка Светланы Корабель, поставило под угрозу возможность произвести выплаты.

Обращение также направлено в министерство финансов. По словам Корабель, в активах банка было более 1,5 миллиарда рублей облигаций федерального займа. На данный момент они подешевели примерно на 20%. Корабель утверждает, что при продаже их по нынешней цене, средств не хватит для расчетов с кредиторами.

Вкладчики попросили выкупить у банка облигации по цене выше рыночной, чтобы не было банкротства. Ранее им в проведении этой операции уже отказал ЦБ, пишет Е1.

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