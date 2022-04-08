Кредиторы екатеринбургского банка «Нейва» просят Путина спасти его от банкротства

Обращение также направлено в министерство финансов. По словам Корабель, в активах банка было более 1,5 миллиарда рублей облигаций федерального займа. На данный момент они подешевели примерно на 20%. Корабель утверждает, что при продаже их по нынешней цене, средств не хватит для расчетов с кредиторами.