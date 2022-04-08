Кредиторы екатеринбургского банка «Нейва» просят Путина спасти его от банкротства

Екатеринбургский банк находится в процессе ликвидации и многие кредиторы не получили выплаты. С начала спецоперации на Украине, по их словам, ситуация изменилась. Дело в том, что облигации федерального займа резко подешевели, что, по словам председателя комитета кредиторов банка Светланы Корабель, поставило под угрозу возможность произвести выплаты.
Обращение также направлено в министерство финансов. По словам Корабель, в активах банка было более 1,5 миллиарда рублей облигаций федерального займа. На данный момент они подешевели примерно на 20%. Корабель утверждает, что при продаже их по нынешней цене, средств не хватит для расчетов с кредиторами.
Вкладчики попросили выкупить у банка облигации по цене выше рыночной, чтобы не было банкротства. Ранее им в проведении этой операции уже отказал ЦБ, пишет Е1.