«Екатеринбург-Экспо» реконструируют за 3,9 миллиардов рублей

АО «Уральский выставочный центр» заключил контракт с единственным подрядчиком на проведение реконструкции. Подрядчик должен будет отремонтировать фасады трех павильонов, построить гаражно-складской комплекс, в котором разместятся бытовые помещения. Также на объекте построят зону для досмотра машин и людей.