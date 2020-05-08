«Екатеринбург-Экспо» реконструируют за 3,9 миллиардов рублей
Сегодня, 20:45ЭкономикаФото: ekaterinburgexpo.ru
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На реконструкцию «Екатеринбург-Экспо» потратят 3,9 млрд рублей, сообщает РБК.
Сюжеты: Екатеринбург
АО «Уральский выставочный центр» заключил контракт с единственным подрядчиком на проведение реконструкции. Подрядчик должен будет отремонтировать фасады трех павильонов, построить гаражно-складской комплекс, в котором разместятся бытовые помещения. Также на объекте построят зону для досмотра машин и людей.
Реконструкцию должны провести до конца 2021 года.
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