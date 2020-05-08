В Свердловской области около трех тысяч самозанятых получили единоразовые выплаты

Выплаты производит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства тем самозанятым, которые зарегистрировались до 1 апреля этого года.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, механизмы приема заявлений и процедуры выплат были разработаны в кратчайшие сроки, а первые платежи начались раньше запланированного времени.