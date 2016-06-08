Нелегальный нефтеперерабатывающий завод обнаружили в Пышме

Установлено, что ООО «Производственная компания ОйлТехноРесурс» арендовало нефтеперерабатывающий комплекс, а также 10 емкостей, позволяющих единовременно хранить большое количество нефтепродуктов. За время деятельности, компания получила свыше 10 миллионов нелегальной прибыли.