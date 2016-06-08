Нелегальный нефтеперерабатывающий завод обнаружили в Пышме
8 июня 2016, 09:25Экономика
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Предприятие, незаконно производившее бензин, мазут и дизельное топливо было обнаружено в Пышме.
Выявить нелегальное производство позволила проверка, совместно произведенная Генпрокуратурой Уральского Федерального округа, специалистами Ростехнадзора и сотрудниками УФСБ.
Установлено, что ООО «Производственная компания ОйлТехноРесурс» арендовало нефтеперерабатывающий комплекс, а также 10 емкостей, позволяющих единовременно хранить большое количество нефтепродуктов. За время деятельности, компания получила свыше 10 миллионов нелегальной прибыли.
В результате проверки в отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело.
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