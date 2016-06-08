Строительство автомобильного моста через Нижнетагильский пруд обойдется муниципалитету не дороже 3,6 миллиардов рублей
В Администрации Нижнего Тагила вновь подняли вопрос о строительстве моста через Нижнетагильский пруд. На прошедшем совещании обсудили финансовую модель строительства моста. Этот вопрос стал актуальным в связи с изменившейся экономической ситуацией.
Напомним, строительством автомобильного моста через пруд займется ООО «Инфраструктурные концессии». Директор строительной компании Александр Тимофеев заверил, что изменившиеся реалии не повысят стоимость проекта. Наоборот, цена может даже упасть:
Изменения финансовой модели не коснутся стоимости проекта и увеличения суммы платежей. Отраслевой рынок упал, как следствие – снизилась стоимость проектирования и строительных работ. Материалы для строительства отечественного производства, поэтому у нас есть возможность опуститься по цене. Предварительную стоимость объекта в размере 3,6 миллиардов рублей возможно будет даже несколько снизить сообщил он присутствующим.
Чтобы обеспечить проекту столь внушительную сумму была разработана сложная система финансирования. Положительное влияние на сроки строительства моста могло бы оказать участие в проекте региональных властей. Администрация Нижнего Тагила отправит губернатору Свердловской области соответствующее обращение.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru