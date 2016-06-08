Строительство автомобильного моста через Нижнетагильский пруд обойдется муниципалитету не дороже 3,6 миллиардов рублей

Напомним, строительством автомобильного моста через пруд займется ООО «Инфраструктурные концессии». Директор строительной компании Александр Тимофеев заверил, что изменившиеся реалии не повысят стоимость проекта. Наоборот, цена может даже упасть:

Изменения финансовой модели не коснутся стоимости проекта и увеличения суммы платежей. Отраслевой рынок упал, как следствие – снизилась стоимость проектирования и строительных работ. Материалы для строительства отечественного производства, поэтому у нас есть возможность опуститься по цене. Предварительную стоимость объекта в размере 3,6 миллиардов рублей возможно будет даже несколько снизить сообщил он присутствующим.