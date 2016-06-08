Украина просит Россию вернуть газ. И снизить цену

Просьба касается девяти «холодных» месяцев – окончания 2016 и начала 2017 года. Миллер заявил о том, что такой поступок Украины понятен: реверс с Запада заметно сократился за последние месяцы.

Напомним, украинские власти с ноября прошлого года не закупают российский газ, называя предложение «Газпрома» невыгодным и нерыночным. Накануне Андрей Кобелев, глава «Нафтогаза» заявил, что поставки могут быть возобновлены, если российская сторона пересмотрит нынешний контракт.

Если цена будет ниже, чем та цена, которую нам предлагают с европейского направления, то, с точки зрения минимизации расходов потребителей, будет правильно покупать этот газ с восточного направления сказал Коболев.

Возможно, что закупка дорогостоящего российского газа будет происходить на кредит Всемирного банка. Об этом не так давно говорил председатель правительства Украины Владимир Гройсман.