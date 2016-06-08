В Нижнем Тагиле планируется ремонт рынка на Красном Камне (ФОТО)

Работники торговли, занимающиеся коммерцией на площадях комплекса «Краснокаменский» сообщают о том, что поток покупателей к ним остаётся стабильным, хотя покупательная способность клиентов снизилась по сравнению с докризисными временами.

Для того, чтобы сделать работу продавцов более комфортной, а пребывание покупателей более приятным, администрацией рынка решено провести ремонт торгового комплекса.

Сейчас готовится проектно-сметная документация. Планируется ремонт крыши. На неё будет затрачено 535 тысяч рублей. Также на этот год запланированы отделочные работы, ремонт фасадов. Со следующего года планируем начать работы внутри. Необходимость в ремонте уже назрела. Большая часть рынка работает с 2002 года, отдельные павильоны с 1997. С тех пор они не реконструировались, были только текущие ремонты. В течение этого и следующего года мы планируем облагородить облик торгового комплекса в целом рассказал директор торгового комплекса «Краснокаменский» - Николай Спиридонов.

В настоящее время в Нижнем Тагиле принимаются меры по изменению внешнего облика городских рынков и их благоустройству. Эти меры распространяются и на рынок Красного камня, подтвердил директор. Администрация города консультирует и предлагает меры по повышению привлекательности объекта торговли, сообщил Николай Спиридонов.

Как можно видеть на фотографиях, днём в рабочий день у торговых рядов не наблюдается ажиотажа.

Днём здесь всегда так. Утром идут пенсионеры, вечером работники. Днём – тишина. Но кто ходил, тот и ходит. Держимся в основном благодаря постоянным покупателям. Большинство из них – пенсионеры рассказали продавцы, работающие на территории торгового комплекса «Краснокаменский»

О причинах, по которым рынок был предпочтён супермаркету, рассказала покупательница, которую удалось застать среди торговых рядом днём в рабочий день:

Что-то здесь действительно дешевле, чем в супермаркетах. Некоторые, особенно пенсионерки, порой приходят просто поговорить со знакомыми продавцами. Нареканий к работе продавцов у меня нет, но у некоторых на вес я ничего не покупаю, только поштучный товар.