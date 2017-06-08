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205 рублей прибавилось к сумме прожиточного минимума в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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205 рублей прибавилось к сумме прожиточного минимума в Свердловской области

8 июня 2017, 15:40Экономика
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