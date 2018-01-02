1,2 млн рублей выделено на проведение сети водоснабжения в районе Верхняя Черемшанка
8 июня, 09:00Экономика
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Проект проведения сети водоснабжения в микрорайоне Верхняя Черемшанка накануне был подготовлен для проведения электронного аукциона. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Разработкой проектной документации занималось МБУ «Тагилгражданпроект». По замыслу в районе Верхняя Черемшанка появится сеть водоснабжения, которая обеспечит ресурсом дома по улице Проходчиков д.1, д.3, д.5 и в посёлке Черемшанка д.13Б, 14Б, а также на улице Бурщиков д.3, д.3А.
На проект предусмотрено 1 269 502,5 рублей, сообщают в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». В скором времени подготовленные документы будут размещены на электронной площадке для проведения аукциона.
Планируется, что договор с подрядчиком будет заключен в середине июля 2018 года. Работы будут окончены до середины сентября 2018 года, рассказал Сергей Бобрецов, начальник МКУ «Службы заказчика городского хозяйства».
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