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1,2 млн рублей выделено на проведение сети водоснабжения в районе Верхняя Черемшанка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,2 млн рублей выделено на проведение сети водоснабжения в районе Верхняя Черемшанка

8 июня, 09:00Экономика
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