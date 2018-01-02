1,2 млн рублей выделено на проведение сети водоснабжения в районе Верхняя Черемшанка

Разработкой проектной документации занималось МБУ «Тагилгражданпроект». По замыслу в районе Верхняя Черемшанка появится сеть водоснабжения, которая обеспечит ресурсом дома по улице Проходчиков д.1, д.3, д.5 и в посёлке Черемшанка д.13Б, 14Б, а также на улице Бурщиков д.3, д.3А.

На проект предусмотрено 1 269 502,5 рублей, сообщают в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». В скором времени подготовленные документы будут размещены на электронной площадке для проведения аукциона.

Планируется, что договор с подрядчиком будет заключен в середине июля 2018 года. Работы будут окончены до середины сентября 2018 года, рассказал Сергей Бобрецов, начальник МКУ «Службы заказчика городского хозяйства».