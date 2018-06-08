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Новые дороги и электробусы: городская среда преобразится в Нижнем Тагиле к 2024 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новые дороги и электробусы: городская среда преобразится в Нижнем Тагиле к 2024 году

8 июня, 21:45Экономика
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