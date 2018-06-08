Новые дороги и электробусы: городская среда преобразится в Нижнем Тагиле к 2024 году

Городская среда Нижнего Тагила изменится к 2024 году. Преобразятся дворовые территории, дороги, парки, скверы и общественные места. Планируется ликвидация несанкционированных свалок.

В два раза будет снижена доля «плохих» дорог и увеличится протяженность общей дорожной городской сети не менее чем на 120 километров. Устаревшие маршрутные ГАЗели заменят на современный экологичный общественный транспорт, в том числе электробусы.

Как сообщает пресс-служба администраци Нижнего Тагила, большой блок мероприятий планируется реализовать в области улучшения качества питьевой воды и борьбы с твердыми коммунальными отходами, а также совместно с градообразующими предприятиями в области снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.