Средний годовой доход судьи в Свердловской области составляет около 3 млн рублей

Арбитражный суд Свердловской области опубликовал на официальном сайте декларацию о доходах руководства ведомства и 86 рядовых судей, пишет URA.RU.

Самый высокий уровень дохода, около 6,3 млн рублей, представила судья Ирина Пшеничникова.

Председатель арбитражного суда Светлана Цветкова указала доход в размере 3,6 млн рублей. Она имеет в собственности дом, квартиру, земельный участок, а также автомобиль Audi. Муж Цветковой заработал 322,7 тыс. рублей за 2017 год. У него в собственности – гараж, квартира, автомобиль Range Rover Evoque и мотороллер.

Председатель Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в Челябинске Дмитрий Крашенинников указал в декларации доходов сумму в размере 2,9 млн рублей. Он владеет квартирой, домом, землей, автомобилем Volvo и снегоходом. Его супруга заработала 922 тыс. рублей.

Лидером по уровню доходов среди супругов судей, согласно декларации, стал муж судьи Татьяны Деминой. Он заработал около 14,5 млн рублей.

Напомним, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, самая маленькая заработная плата в стране у работников, занятых в сфере производства одежды. Их ежемесячный доход составляет 18 тыс. 679 рублей.