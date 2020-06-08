Счетная палата Екатеринбурга нашла нарушения в расходах мэрии на СМИ

Нарушения допущены на МБУ «Радио Екатеринбург», МАУ «Город» и департамент информационной политики мэрии. По данным Счетной палаты, расходы на СМИ увеличивались с каждым годом. В 2017 году в работу со СМИ тратилось более 65,9 млн рублей, в 2018 году — более 75 млн рублей, в 2019 году — 108,1 млн рублей.

За три года власти потратили около 208,8 млн рублей. При этом сумма неисполненных мероприятий составила более 40,2 млн рублей. В том числе мэрия сэкономила на публикации нормативных актов, социально значимой и официальной информации и на освещение деятельности местного самоуправления.