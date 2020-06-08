Кто вообще работает? Вот уже 2,5 месяца торговые центры Нижнего Тагила закрыты. Деятельность торговых центров — это одна из наиболее пострадавших отраслей в сфере малого и среднего бизнеса после туризма. Ресторанный бизнес также находится в критической ситуации, однако для данной сферы возможен альтернативный вариант работы — доставка и самовывоз заказов. Торговые центры закрыты полностью, не считая работы отдельных магазинов, которые попали в категорию разрешенных для реализации товаров (продовольственные товары, бытовая техника, строительные материалы и т. д.).

Так, в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Нижнего Тагила — ТРЦ «DEPO», общая площадь которого 61 000 кв. м., работают для посетителей только продуктовый гипермаркет «Лента», строительный магазин «СОМ», а также ресторан «KFC» в формате самовывоза и доставки. Остальные магазины на территории ТРЦ полностью закрыты для покупателей. Руководитель ТРЦ «DEPO» Павел Изотов от комментария в сложившейся ситуации отказался.

ТРЦ "DEPO" Фото: 1MediaInvest

Директор ТЦ «Реал» (7617 кв. м.) на Вагонке Любовь Соковнина заявила, что выручка упала на 90%. А также примерно 20% арендаторов закрыли или планируют закрытие магазинов. В «Реале» на данный момент работает продуктовый магазин «Перекресток», магазины «Галамарт», «Сад и огород», «Норд», «Ситилинк», а также салон сотовой связи. Остальные магазины не попали в список разрешенных для работы и вынуждены простаивать уже больше двух месяцев.

Я думаю, собственники пойдут на уступки, чтобы сохранить основной костяк арендаторов, прокомментировала ситуацию по арендным платежам директор ТЦ.

Даже несмотря на непрерывную работу, представители магазина «Перекрёсток» обратились к администрации с просьбой о снижении арендной ставки, ссылаясь на снижение покупательской способности.

Большая часть арендаторов будет просить снижение и после открытия торгового центра. Я думаю, собственники потеряют еще 40-50% прибыли, сказала директор «Реала» на вопрос о перспективах бизнеса.

Кроме того, какой-либо поддержки от властей владельцы торгового центра пока не получили.

Пустой торговый центр Фото: 1mediainvest.ru

Обещают снижение имущественного налога, но по факту пока не получили. Информацию собственникам я передала, говорит Любовь Соковнина.

Старший администратор торгового центра «ЦУМ» Сергей Шаповалов заявляет, что на данный момент торговый центр полностью закрыт для покупателей. Но некоторые магазины пытаются перестроить свой бизнес на онлайн-торговлю.

Выручка абсолютный 0, не хватает даже на охрану и оплату электроэнергии,подчеркивает Шаповалов.

Однако на вопрос идут ли собственники навстречу арендаторам по начислению арендной платы, сказал, что «начисляют что-то и частично коммунальные услуги».

Один из арендаторов ТЦ «ЦУМ», Павел (имя изменено), рассказал, что получил счета, в которых сумма из расчета, как за складское помещение, а также счет на оплату коммунальных платежей. Исходя из этого можно сделать вывод, что счета собственники ТЦ выставляют, но дают определенные условия оплаты в рассрочку.

Эскалатор Фото: 1mediainvest.ru

Свободные площади в ТЦ есть, но они появились еще до закрытия и введения режима самоизоляции, говорит Сергей Шаповалов.

Откуда ждать помощь? Директор нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев о ситуации с торговыми центрами в городе сказал, что «прогнозы на данный момент не утешительные». Предоставляется отсрочка по земельному налогу до конца 2020 года. Из поддержки для ТЦ это пока все, отмечает Федореев.

Интересно, что о помощи владельцам торговых центров не говорят и народные избранники. Мария Лисина — член комиссии гордумы по развитию предпринимательства городской думы — не смогла прокомментировать ситуацию, сказав, что данный вопрос "не совсем в ее компетенции".

Всего в городе 43 торговых центра и комплекса, общая площадь 261 тысяча квадратных метров. Примерно около 1500 арендаторов размещают свои магазины на указанных площадях. По данным с интернет-сайта «Avito» объявления о сдаче в аренду площадей опубликовали пять торговых центров, общая площадь — 1082 квадратных метра, из них 520 квадратных метров — в ТЦ «Заря». Однако указанный ТЦ был открыт для покупателей в конце 2019 года — такой большой объем свободных площадей, возможно, обусловлен именно этим фактором.

Руководитель нижнетагильского центра «Мой Бизнес» рассказал о программе беспроцентных займов для арендаторов:

Манекен в торговом центре Фото: 1mediainvest.ru

Это без залоговые займы под 0% годовых. Однако доступны они будут только после открытия торговых центров, сообщил эксперт.

Все ли переживут кризис? Однако по заверениям эксперта, торговые центры и коммерсанты после открытия смогут «отбить» хотя бы часть убытков за счет ожидаемого повышенного спроса.

Людям и одежда нужна и обувь. Поток людей в торговый центр после снятия ограничений будет большой.

В данной ситуации возможно перераспределение торговых площадей, кто-то закроется, кому-то площадь нужна будет больше, кто-то найдет более оптимальный вариант по расположению и стоимости.

На вопрос о том, откроются ли магазины ТЦ «ЦУМ» после окончания режима самоизоляции, Сергей Шаповалов заявил о готовности арендаторов договариваться с директором:

Я не думаю, что кто-то съедет, будем предоставлять отсрочки. Арендаторы все равно договорятся с директором.

Торговый центр Фото: 1MediaInvest