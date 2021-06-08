МУП-должник и «жадная» УК. Крупные арбитражные дела в Свердловской области в мае

Какие компании подавали иски в Арбитражный суд Свердловской области в мае и сколько миллионов они требуют с ответчиков, выяснила редакция TagilCity.ru.

Иск к компании по строительству энергосетей АО «Научно-технический центр федеральной сетевой компании единой энергетической системы» требует через арбитражный суд взыскать 200 млн рублей с АО «Уральская энергетическая строительная компания», которая занимается возведением электросетей. Суть претензий — неисполнение обязательств по договорам подряда. С 2015 года головная компания ответчика ПАО «ФСК ЕЭС» заключила с АО «УЭСК» пять многомиллионных контрактов. Последний — на строительство энергосети «Мамакан-Сухой Лог» стоимостью 5,2 млрд рублей. Иск МУПа к бокситовому руднику Иск на 142 млн рублей подал поставщик тепловой энергии МУП «Комэнергоресурс» из Североуральска к АО «СУБР», которое занимается добычей и обогащением бокситов. Категория дела — «исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг». Исковое заявление пока оставлено судом без движения до устранения ответчиком недостатком в нем. АО «СУБР» входит в структуру «РУСАЛа» российского миллиардера Олега Дерипаски и является градообразующим предприятием Североуральска. Иск от застройщика тагильского моста Московская компания ООО «Альмакоргруп» подала иск в суд с просьбой взыскать 76,7 млн рублей с ООО «Группа Феникс», которое занимается инженерными изысканием и управлением объектов строительства. Суд принял исковое заявление в работу и назначил дату первого слушания. ООО «Альмакоргруп» специализируется на строительстве мостов и туннелей. Компания является генеральным подрядчиком по возведению путепровода через Тагильский пруд. Иск к управляющей компании Поставщик электроэнергии АО «Екатеринбургэнергосбыт» в исковом заявлении просил суд признать незаконными действия УК «Лазурит» по уклонению от заключения договора энергоснабжения и выставлению квитанций на оплату коммунальной услуги. Сумма требований — 36,5 млн рублей. Однако суд возвратил заявление ответчику, так как не был соблюден обязательный досудебный порядок. Ранее Региональная энергетическая комиссия Свердловской области в ходе проверки выявила, что УК «Лазурит» неправомерно завышала стоимость выставляемых в счетах услуг за поставку горячей воды и теплоснабжения. Иск к МУПу-должнику 28,4 млн рублей требует АО «Севергаз» с МУП «Салдаэнерго» в качестве долга за поставку газового топлива. Суд исковое заявление принял к производству и назначил дату первого слушания. Помимо этого «Салдаэнерго» числится в должниках у поставщика электроэнергии. МУП накопил долг в 160,4 млн рублей.

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