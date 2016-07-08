Стройка «Титановой долины» продолжится до 2025 года: необходимо еще 700 млн рублей

О том, что развитие инженерной инфраструктуры будет продолжаться до 2025 года, сообщается на главном сайте управляющей компании.

Среди будущих объектов планируется построить сети теплоснабжения, фильтровую станцию в Верхней Салде и элементы деловой и социальной инфраструктуры. В нынешнем году «Титановая долина» запустит 18 объектов.

А депутаты Законодательного собрания тем временем рекомендовали правительству выделить почти полмиллиарда на два года строительства – 429,5 млн рублей на 2017 год и 269,5 млн рублей на 2018-ый. Все денежные операции особой экономической зоны отслеживают в ФСБ, где уже нашли неэффективность расходования бюджетных средств «Титановой долиной», сообщает «ПравдаУрФО».