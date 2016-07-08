Стройка «Титановой долины» продолжится до 2025 года: необходимо еще 700 млн рублей
Постройка объектов в особой экономической зоне «Титановая долина» будет проходить еще как минимум девять лет.
О том, что развитие инженерной инфраструктуры будет продолжаться до 2025 года, сообщается на главном сайте управляющей компании.
Среди будущих объектов планируется построить сети теплоснабжения, фильтровую станцию в Верхней Салде и элементы деловой и социальной инфраструктуры. В нынешнем году «Титановая долина» запустит 18 объектов.
А депутаты Законодательного собрания тем временем рекомендовали правительству выделить почти полмиллиарда на два года строительства – 429,5 млн рублей на 2017 год и 269,5 млн рублей на 2018-ый. Все денежные операции особой экономической зоны отслеживают в ФСБ, где уже нашли неэффективность расходования бюджетных средств «Титановой долиной», сообщает «ПравдаУрФО».
Фото: фотоальбом TagilCity.ru - Второй день RAE-2013
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