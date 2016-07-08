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Стройка «Титановой долины» продолжится до 2025 года: необходимо еще 700 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стройка «Титановой долины» продолжится до 2025 года: необходимо еще 700 млн рублей

8 июля 2016, 08:40Экономика
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