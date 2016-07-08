Свердловчане задолжали почти 31 миллиард рублей по кредитам

Впервые негативный рекорд был установлен в ноябре прошлого года. Тогда свердловчане просрочили по кредитам 30,5 миллиардов рублей. Такой уровень сохранился вплоть до марта, затем в течение двух месяцев стал снижаться. Но теперь вновь резкий взлет по негативным показателям.

Что касается общей, непросроченной задолженности, то она составляет 357,8 миллиардов рублей. В основном, заемщики погашают кредиты быстрее, чем их берут.

К слову, просрочка по кредитам увеличивается и в других регионах УрФО. В целом по Уральскому федеральному округу она выросла почти на полтора миллиарда и достигла 92,5 миллиардов.