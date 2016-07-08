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Свердловчане задолжали почти 31 миллиард рублей по кредитам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчане задолжали почти 31 миллиард рублей по кредитам

8 июля 2016, 09:20Экономика
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