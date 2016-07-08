Свыше 26 миллионов рублей, сокрытых от налогов, выплатил руководитель предприятия в г. Сухой Лог

Установлено, что в течение указанного отрезка времени предприятие имело долги перед банком по кредиту, поставщиками сырья и ресурсов, а также перед государством по налогам. Для погашения всех этих долговых обязательств директор завода договорился с контрагентами о том, чтобы они направляли оплату за отгруженную им продукцию непосредственно поставщикам или в банк. Благодаря чему задолженность по налогам, включая пени, была оплачена в полном объеме в мае 2015 года.