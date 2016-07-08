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Свыше 26 миллионов рублей, сокрытых от налогов, выплатил руководитель предприятия в г. Сухой Лог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свыше 26 миллионов рублей, сокрытых от налогов, выплатил руководитель предприятия в г. Сухой Лог

8 июля 2016, 13:35Экономика
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