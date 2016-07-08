Свыше 26 миллионов рублей, сокрытых от налогов, выплатил руководитель предприятия в г. Сухой Лог
По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, 42-летний житель города Сухой Лог, являющийся директором «Сухоложского кранового завода», с февраля по май 2015 года совершил сокрытие более 26,3 миллионов рублей. Эти денежные средства, согласно законодательству, необходимо было направить на погашение долга по налоговым сборам. По этой причине в отношении руководителя предприятия по статье 199.2 УК РФ было возбуждено уголовное дело.
Установлено, что в течение указанного отрезка времени предприятие имело долги перед банком по кредиту, поставщиками сырья и ресурсов, а также перед государством по налогам. Для погашения всех этих долговых обязательств директор завода договорился с контрагентами о том, чтобы они направляли оплату за отгруженную им продукцию непосредственно поставщикам или в банк. Благодаря чему задолженность по налогам, включая пени, была оплачена в полном объеме в мае 2015 года.
Кроме того, было проведено 2 экспертизы для установления суммы ущерба, нанесенного обвиняемым государственному бюджету. Благодаря позиции государственного обвинения сумма ущерба была рассчитана, учитывая инфляцию и индекс потребительских цен. Таким образом, мужчина оплатил ущерб в пятикратном объеме, размер выплаты составил более 1,29 миллионов рублей.
В связи с этим, уголовное преследование в отношении руководителя предприятия было прекращено.
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