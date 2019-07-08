Что известно о главном претенденте на строительство моста через Нижнетагильский пруд

Почему «Мостострой-11» — главный претендент?

В прошлом месяце мэр Владислав Пинаев заявил в интервью нашему изданию, что, по его мнению, объект на Нижнетагильском пруду должна возвести организация, специализирующаяся конкретно на строительстве мостов, а ближайшая из таких — АО «Мостострой-11». Замдиректора по маркетингу компании Игорь Белов рассказал TagilCity.ru, что их специалисты уже изучают проект, а наши источники в отрасли сообщили, что в Нижнем Тагиле появились скауты, называющие себя представителями «Мостостроя» и ведущие поиск потенциальных субподрядчиков.

Как указано на сайте «Мостостроя-11», она — крупнейшая отечественная строительная компания, главными направлениями деятельности которой являются как раз возведение и реконструкция автодорожных и железнодорожных мостов, а также путепроводов и иных объектов транспортной структуры.

В Свердловской области вообще нет таких компаний. Последний был Злыгостев (ООО «Мостинжстрой» — Прим. ред.), который успешно завещал долго жить после строительства моста на Фрунзе у нас в Нижнем Тагиле,сказал ранее Владислав Пинаев.

Другие собеседники агентства отмечают, что в Свердловской области имеются фирмы с построенными мостами в портфолио, однако дорогостоящие объекты, как планируемый мост через Нижнетагильский пруд, действительно «принято доверять», как и сказал Пинаев, крупным специализирующимся компаниям.

Что построил «Мостострой-11»

Одно из главных достижений компании — участие в строительстве моста через Керченский пролив, за что она была награждена медалью министерства транспорта России. Другой знаковый объект — мостовой переход через реку Иртыш в районе Ханты-Мансийска, длина которого составила 2,5 километра, а длина моста — 1,3 км. Ещё в 2000 году «Мостострой» сдал мост через реку Обь длиной 2,1 км, а общая длина перехода — 14,7 км. С 2002 года компания начал работы в Казахстане, где возвела мост длинной 3,2 км через реку Иртыш.

Помимо мостостроительства, компания занимается возведением объектов промышленно-гражданского и социально-культурного назначения. В частности, она принимала участие в строительстве металлургического завода «УГМК-Сталь» в Тюмени и завода по производству полипропилена в Тобольске, построила тобольский ФОК площадью 2,5 тысячи квадратных, набережную реки Туры и легкоатлетический манеж площадью 35,9 тысячи квадратных метров, а также проводила строительно-монтажные работы на объектах для Олимпиады-2014 в Сочи и в преддверии Чемпионату мира по футболу—2018 построила три путепровода в Нижнем Новгороде.

Чья это компания

Генеральный директор АО «Мостостроя-11» — Николай Руссу. Он занимает пост с 2008 года. Сейчас выдвигается на выборы в Тюменскую областную думу после победы на праймериза, а ранее был депутатом Тюменской гордумы. Согласно СПАРКу, помимо Руссу, совладельцами «Мостостроя-11» являются ещё семь человек (среди них — бывший директор, а ныне бенефициар свердловской фирмы «ЭПИ», специализирующейся на инженерных изысканиях, Алексей Краснов) и ПАО «Мостотрест» — крупнейшая мостостроительная компания России.

Фото: Официальный сайт АО "Мостострой-11"

У самого «Мостостроя-11», согласно последней выписке из ЕГРЮЛ, шесть филиалов — в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области, а также в Москве и Люберцах.

Чем ещё известен «Мостострой-11»

Компанию принято считать тюменской, хотя её формальное местонахождение — Сургут, потому что она часто выигрывает миллиардные подряды на важнейшие стройки в Тюменской области и её столице. В 2019 году, как пишет местное издание «Наш город», «Мостострой-11» получил контракты на два млрд рублей. Однако в начале июля компания подала в суд на департамент дорожной инфраструктуры Тюмени о взыскании удержанной неустойки за просрочку исполнения обязательств по двум контрактам. Представители «Мостостроя» пояснили изданию Znak.com, что денежные средства были удержаны с них при оплате выполненных работ и они не согласны с формулой расчёта неустойки. Размер неустойки они не уточнили, но согласно картотеке Арбитражного суда, сумма исковых требований компании — 6,4 млн рублей.

Фото: администрация Нижнего Новгорода