Составлен рейтинг регионов России по уровню дохода

Наибольшее число россиян, проживающих за чертой бедности зафиксировано в Якутии, на Камчатке и Красноярском крае. Населения, проживающего за чертой крайней бедности, больше всего в Тыве и Ингушетии.

В первую десятку по уровню дохода вошли также Магаданская область, Югра, Ханты-Мансийский АО, Татарстан, Санкт-Петербург, Москва. Среди аутсайдеров также отмечены Ингушетия, Еврейская автономная и Курганская области, Чувашия, Крым.

По мнению экспертов, в России 2,1% населения имеют доход менее половины прожиточного минимума, что можно считать крайней бедностью.