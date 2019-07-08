Составлен рейтинг регионов России по уровню дохода

Самые высокие доходы среди российских регионов — в ЯНАО и Чукотском АО, в аутсайдерах оказались Тыва, Алтай и Калмыкия, сообщает РИА «Новости».
Наибольшее число россиян, проживающих за чертой бедности зафиксировано в Якутии, на Камчатке и Красноярском крае. Населения, проживающего за чертой крайней бедности, больше всего в Тыве и Ингушетии.
В первую десятку по уровню дохода вошли также Магаданская область, Югра, Ханты-Мансийский АО, Татарстан, Санкт-Петербург, Москва. Среди аутсайдеров также отмечены Ингушетия, Еврейская автономная и Курганская области, Чувашия, Крым.
По мнению экспертов, в России 2,1% населения имеют доход менее половины прожиточного минимума, что можно считать крайней бедностью.
При составлении рейтинга использовались медианные среднедушевых месячных доходов населения региона к соотношению стоимости набора товаров и услуг в исследуемом регионе. Также учитывалась доля населения, проживающего за чертой бедности и крайней бедности.