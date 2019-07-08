Свердловская, Челябинская области и Башкортостан договорились о создании промкластера

Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, и. о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов и директор управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин. Кластер должен повысить инвестиционную активности и реализовать совместную промышленную политики на территории трёх российских регионов.

Объединение сил Свердловской и Челябинской областей и Республики Башкортостан позволит комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов. В рамках создаваемого промышленного кластера мы рассчитываем создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечить ее выход на внешние рынки,приводит пресс-служба свердловского правительства слова Евгения Куйвашева.