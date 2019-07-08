Свердловская область пригласила Турцию к размещению в регионе своих производств

По итогам переговоров, которые прошли 8 июля, стороны подписали два соглашения о сотрудничестве. Об этом в интервью журналистам рассказал гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик. Одно из соглашений касается индустриального парка «Богословский» и особой экономической зоны «Титановая долина».

В этом году в составе официальной делегации Свердловской области мы были в первой экономической зоне в Анкаре, познакомились с компаниями, узнали, чем они занимаются, какие проекты реализуют, и рассказали о своих площадках. Две основные — это индустриальный парк «Богословский» и «Титановая долина». Мы надеемся, что соглашение будет способствовать локализации у нас производств турецкой стороны,отметил Прачик.

Второе соглашение направлено на развитие экспортного потенциала. Планируется, что Свердловская область будет поставлять металл, а турецкая сторона — продукты питания. Также стороны намерены двигаться в сторону экспорта другого вида товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью.