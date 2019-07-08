Трое участников пикетов у Храма-на-Драме в Екатеринбурге обратились в ЕСПЧ

Айдар Исламов был задержан за неповиновение сотруднику полиции и мелкое хулиганство, он получил 10 суток ареста. По официальным данным, мужчина в компании других горожан повредил ограждение, пытался проникнуть на территорию сквера и нецензурно выражался.

По мнению эксперт Межрегионального центра прав человека Никиты Томилова, представляющего интересы Исламова, мужчина может получить порядка 5,5 миллионов рублей компенсации, исходя из практики рассмотрения аналогичных дел в ЕСПЧ.

Напомним, во время акций протеста у Храма-на-Драме, которые начались 13 мая и длились несколько дней, по официальным данным, были задержаны около 100 свердловчан, 30 из них арестованы. Позже мэрией Екатеринбурга было принято решение отказаться от Театрального сквера, как от места для строительства храма.