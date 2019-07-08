В Екатеринбурге вновь анонсировали строительство зоопарка за 5 миллиардов рублей
Сегодня, 14:08ЭкономикаФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На «Иннопроме» в Екатеринбурге назвали дату начала строительства нового зоопарка площадью 55 гектаров и стоимостью пять миллиардов рублей, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Строительство зоопарка анонсировалось и ранее, однако реализация проекта была перенесена. Новые сроки огласили сегодня на «Иннопроме» во время презентации проекта по развитию Октябрьского района Екатеринбурга. Так, зоопарк должен появиться к 2030 году, начало строительства запланировано на 2025 год.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
8 июля на выставке в рамках круглого стола выступил руководитель СвЖД Иван Колесников, который рассказал о строительстве в Екатеринбурге кольцевой дороги по примеру Москвы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей