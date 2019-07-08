В Екатеринбурге вновь анонсировали строительство зоопарка за 5 миллиардов рублей

Строительство зоопарка анонсировалось и ранее, однако реализация проекта была перенесена. Новые сроки огласили сегодня на «Иннопроме» во время презентации проекта по развитию Октябрьского района Екатеринбурга. Так, зоопарк должен появиться к 2030 году, начало строительства запланировано на 2025 год.