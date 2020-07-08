Борьба с пандемией обошлась Свердловской области в 13,5 млрд рублей

На эти цели направлено 7,2 млрд рублей. В эту сумму вошли региональные выплаты самозанятым, субсидии и беспроцентные кредиты на зарплату сотрудников предприятий пострадавших отраслей, льготные кредиты на возобновление деятельности, а также льготные антикризисные займы.

Кроме того, из общей суммы 6,3 млрд рублей были направлены на выплаты медикам, организацию коечного фонда для больных, закупку аппаратов ИВЛ, покупку машин скорой помощи, тепловизионных установок, дезинфекционных средств, а также на социальную поддержку.