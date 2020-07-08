Борьба с пандемией обошлась Свердловской области в 13,5 млрд рублей
В Свердловской области на борьбу с пандемией коронавируса власти потратили 13,5 млрд рублей. Большая часть этих средств пошла на меры по стабилизации экономической ситуации в регионе, сообщает департамент информполитики.
На эти цели направлено 7,2 млрд рублей. В эту сумму вошли региональные выплаты самозанятым, субсидии и беспроцентные кредиты на зарплату сотрудников предприятий пострадавших отраслей, льготные кредиты на возобновление деятельности, а также льготные антикризисные займы.
Кроме того, из общей суммы 6,3 млрд рублей были направлены на выплаты медикам, организацию коечного фонда для больных, закупку аппаратов ИВЛ, покупку машин скорой помощи, тепловизионных установок, дезинфекционных средств, а также на социальную поддержку.
В этом году был увеличен резервный фонд правительства региона до 1,3 млрд рублей. Средства из фонда задействованы в борьбе с последствиями пандемии. Кроме того, создан финансовый резерв в общей сумме 4 млрд рублей за счет оптимизации расходов областного бюджета.