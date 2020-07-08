Гражданство Сент-Китса и Невиса: преимущества, особенности

При выборе любой опции отдельно оплачивается проверка на благонадежность: 7,5 тыс. долларов за инвестора и по 4 тыс. за каждого иждивенца старше 16 лет. При покупке недвижимости также требуется оплатить административный сбор: 35 тыс. долларов за инвестора + 20 тыс. за жену/мужа + по 10 тыс. за каждого ребенка и родителя.