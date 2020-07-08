Гражданство Сент-Китса и Невиса: преимущества, особенности
8 июля, 15:45ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Сент-Китс и Невис – первое государство в карибском регионе, которое запустило официальную программу по оформлению паспорта за инвестиции.
Подробно о получении гражданства Сент-Китса и Невиса описано на сайте.
Паспорт Сент-Китса и Невиса: основные преимущества
- Путешествия по миру без виз. Одна из привилегий гражданства Сент-Китса и Невиса – посещение без виз 154 стран. С карибским паспортом можно проводить до 6 месяцев в течение года в Великобритании, а в странах Шенгенского соглашения до 90 дней на протяжении полугода.
- Небольшой размер инвестиции. Для быстрого устранения разрушительных последствий ураганов, накрывших Карибы в 2017 г., правительство страны на полгода снизило размер инвестиции на одного заявителя с 250 тыс. долларов до 150 тыс., которые необходимо было внести в специально созданный фонд. Когда этот срок истек, был создан новый Фонд устойчивого роста, но минимальный ценник сохранили.
- Приватность и безопасность. Законом Сент-Китса и Невиса не запрещено двойное гражданство, и в отношении всех иностранцев, получивших второй паспорт, правительство соблюдает абсолютную конфиденциальность. Единственное условие – чистая личная и предпринимательская репутация. Каждому резиденту власти гарантируют свободу, политическую и социальную безопасность.
- Резидентство для всей семьи. Сент-Китс и Невис предлагает одно из самых гибких условий для родственников инвестора. Гражданство за инвестиции могут получить жена/муж, несовершеннолетние дети, а также взрослые дети до 30 лет и родители старше 55 лет, если они финансово зависят от заявителя.
- Скорость оформления. После подачи документов весь процесс оформления длится от 3 до 6 месяцев. Кроме того, есть возможность заказать услугу ускоренной обработки заявки за дополнительную плату, в таком случае процедура занимает всего 45 дней. При этом даже необязательно посещать остров, оформить паспорт можно дистанционно. Подробнее, о получении гражданства.
Опции инвестиционной программы
Местные власти предлагают на выбор три варианта:
- Пожертвование в специальный фонд, направляющий средства на развитие сферы образования, здравоохранения, культуры и туризма. Размер составляет 150 тыс. на одного заявителя, за жену/мужа нужно доплатить 25 тыс. долларов. Расход на семью из 4 человек составит 195 тыс. долларов. По 10 тыс. долларов придется добавить за каждого дополнительного иждивенца.
- Дотация в фонд, предназначенный для диверсификации экономики страны. Ее размер на одного заявителя составляет 250 тыс. долларов. За семью из 4 человек придется заплатить 300 тыс. долларов и по 25 тыс. долларов за каждого дополнительного иждивенца.
- Инвестиция в недвижимость. Вне зависимости от количества родственников, указанных в заявке, нужно приобрести недвижимость на сумму не менее 400 тыс. долларов с сохранением собственности минимум 5 лет. Другой вариант – инвестирование на сумму 200 тыс. долларов, но в таком случае продать недвижимость можно не раньше, чем через 7 лет.
При выборе любой опции отдельно оплачивается проверка на благонадежность: 7,5 тыс. долларов за инвестора и по 4 тыс. за каждого иждивенца старше 16 лет. При покупке недвижимости также требуется оплатить административный сбор: 35 тыс. долларов за инвестора + 20 тыс. за жену/мужа + по 10 тыс. за каждого ребенка и родителя.
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