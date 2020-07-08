Инвестиционное гражданство Кипра - способ оптимизировать налоговую нагрузку на бизнес

Вместо поддержки бизнес получает новые ограничения и ужесточение правил, что никак не способствует росту. Неудивительно, что многие состоятельные люди решаются на получение европейского гражданства за инвестиции, рассматривая его как ключ к новым возможностям.

Правительство республики Кипр разработало лояльную и весьма выгодную систему для бизнес-мигрантов, полная информация о которой представлена по ссылке. Пройдя проверку на благонадежность и выполнив финансовые условия, инвестор получает полноправный бессрочный паспорт и может пользоваться всеми преимуществами статуса гражданина ЕС.

Налоговая система Кипра: чем она привлекательна для иностранных бизнесменов? Экономисты сходятся во мнении, что налогообложение на Кипре является наиболее лояльным среди всех европейских стран. Россиянин, получивший гражданство в рамках инвестиционной программы, обретает статус недомицильного резидента. Анализируя существующие налоги Кипра, следует отдельно отметить:

подоходный налог для юридических лиц – 12,5%;

налог от продажи кипрской недвижимости – 20%;

налог на добавленную стоимость – 19%.

Вполне понятно, что, получив паспорт Кипра за инвестиции, многие иностранные бизнесмены начинают выводить компанию на международную арену. Гибкое налоговое законодательство позволяет снизить нагрузку на предприятие и значительно уменьшить расходную часть.

Гражданство Кипра открывает безвизовый доступ на территорию 158 стран мира. На второй паспорт можно регистрировать компании и активы, открывать счета в европейских банках.

Проверка благонадежности претендентов на паспорт Кипра за инвестиции: что нужно знать заявителям? В последние годы правительство Кипра активно обвиняли в недостаточном внимании к репутации инвесторов и формировании «пиратской налоговой гавани». Чиновники Европарламента грозили стране санкциями, поэтому в 2019 году многие положения программы экономического гражданства были пересмотрены.

Теперь, чтобы претендовать на паспорт Кипра, совершеннолетнему иностранцу необходимо:

открыть источники дохода и подтвердить их законность;

оформить полис медицинского страхования и пройти полное обследование;

открыть шенгенскую визу;

документально подтвердить отсутствие судимостей и проблем с законом.

Проверкой деловой, финансовой и общественной репутации соискателей занимается независимое агентство. Запросы рассылаются в десятки инстанций, поэтому скрывать или намеренно искажать факты о себе бессмысленно.

Отказ в выдаче гражданства за инвестиции возможен, если кандидат был ранее замешан в отмывании денег, фигурирует в санкционных списках, может нанести урон международному имиджу Кипра.

Стоимость участия в программе экономического гражданства Кипра Финансовые условия участия в программе для бизнес-мигрантов предполагают два типа взносов: возвратные и невозвратные. Дотационный перевод на счета двух государственных организаций составляет 150 000 €. Деньги необходимо уплатить один раз, средства не возвращаются.

Что касается доходных инвестиций, то заявитель может выбрать один из четырех доступных вариантов:

Приобретение жилого имущества стоимостью от 2 млн евро. Покупка объекта (или объектов) недвижимости из коммерческого сектора стоимостью 2 млн евро + жилье на сумму не менее полумиллиона евро. Инвестирование в ценные бумаги местных компаний от 2 млн евро + жилье на сумму от полумиллиона евро. Вложение средств в кипрское торговое судоходство от 2 млн евро + жилье на сумму не менее полумиллиона евро.

Выбирая инвестиции в недвижимость Кипра как способ получения гражданства по ускоренной процедуре, вы вкладываете деньги с перспективную отрасль. Как жилой, так и коммерческий сектор показывает стабильный рост даже в период общемирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Обратите внимание, что для сохранения статуса гражданина Кипра инвестор должен удерживать в собственности жилую недвижимость стоимостью 500 000 евро и более. Остальные инвестиции можно вернуть через 5 лет.