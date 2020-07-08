Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на обустройство шахтных колодцев

Согласно техзаданию исполнитель должен выполнить демонтаж подземной части, демонтаж наземной части, устройство железобетонных колец, устройство стоек, устройство стен и кровли, устройство наземной части колодца и т.д. в соответствии с локальными сметными расчетами. Установить таблички с названиями колодцев.

Кроме того нужно сделать исследования на качество воды, выявление органолептических, химических, микробиологических показателей, осуществление отбора и доставки пробы, проведение санитарно-эпидемиологической оценки. Заказчику необходимо провести исследование воды на запах, мутность, цвет, составить санитарно-эпидемиологическую оценку.

Напомним, что в Нижнем Тагиле челябинская компания ООО «Уралстройлаб» проведет лабораторные исследования качества воды с 1 по 15 августа в источниках нецентрализованного водоснабжения. Согласно конкурсу, стоимость работ составила 424 тысячи рублей. Пробы будут взяты как на территории города, так и в 20 селах и деревнях. Будут проведены проверки на запах, мутность, цвет, жесткость и другие параметры.