Мэрия Нижнего Тагила заплатит 4,3 миллиона рублей за ремонт муниципальных квартир

Первый конкурс проводится на ремонт помещений на проспекте Ленинградском, 75, улица Пихтовая, 24, улица Юности, 20. Итого три квартиры.

Стоимость работ составляет 1 239 331 рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 16 июля.

Срок выполнения работ составляет 40 рабочих дней с момента заключения контракта.

Второй конкурс объявлен по ремонту квартир, находящихся в следующих домах: улица 7 Квартал, дом 27, проспект Ленинградский, дом 44а. В общей сложности стоимость работ составляет 778 146 рублей. Отремонтировать нужно две квартиры. Заявки принимаются до 15 июля. На выполнение работ подрядчику дается 35 дней.

Третий конкурс объявлен на ремонт помещений на улице Ильича, 5, проспект Ленинградский, 29, улице Щорса, 18. Всего три квартиры. Стоимость работ составляет 1 314 780 рублей, а заявки принимаются до 16 июля. На выполнение всех работ дается 40 дней с момента заключения контракта.

Последний, четвертый конкурс, объявлен по ремонту квартир на Тагилстрое. Адреса следующие: улица Солнечная, 10, улица Попова, 18, улица Константина Пылаева, 22. Начальная цена контракта составляет 977 987 рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 июля. Для выполнения работ исполнителю дается 40 рабочих дней.

Согласно условиям каждого из конкурсов, подрядчику предстоит выполнить ремонт в квартирах. В частности, требуется очистить и побелить потолки, выполнить отделку стен, начиная с удаления старого покрытия и заканчивая поклейкой обоев, отремонтировать пол, уложив плитку и заменить плинтуса, заменить окна и двери, а также провести электромонтажные работы, заменить вентиляцию и установить плиты.

Отмечается, что подрядчик должен дать на все работы гарантию три года.