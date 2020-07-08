Нижний Тагил получит более 400 миллионов рублей на ремонт дорог, детские сады и ЕГЭ

Если гордума одобрит корректировки, то объем казны увеличится до 15,5 миллиардов рублей. Расходы при этом возрастут на 272 миллиона рублей. Дефицит бюджета снизится на 40 миллионов рублей — до 313 миллионов рублей. Полученные средства будут направлены на строительство детских садов и ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

По словам замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, в этой корректировке поставлены глобальные задачи. В частности, отражаются межбюджетные трансферты. Это позволит получить дополнительно 406,7 миллионов рублей, из них 124 миллиона будут направлены на строительство дорог в рамках нацпроекта БКАД, 30 миллионов на строительство детских садов, 39 миллионов рублей на замену лифтов в многоквартирных домах, 154 миллиона рублей на капремонт школы № 85, а также 38 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом.

Второй задачей является снижение плановых показателей по неналоговым и налоговым доходам города на 94,6 миллиона рублей. Это было сделано из-за сложной экономической ситуации, которая возникла из-за коронавируса. Ранее Владислав Пинаев сообщал, что город из-за пандемии потеряет больше 300 миллионов рублей.

Бурдилов отмечает, что снижение в основном наблюдается по земельному налогу. Это обусловлено мерами поддержки организаций, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, а также переносом платежей на 2021 и 2022 годы. Кроме того, был снижен НДФЛ, так как выросла безработица.