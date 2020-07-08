Нижний Тагил получит более 400 миллионов рублей на ремонт дорог, детские сады и ЕГЭ
Мэрия Нижнего Тагила попросила депутатов гордумы увеличить доходную часть бюджета на 2020 год на 312 миллионов рублей. Корректировка будет рассмотрена на ближайшем заседании в конце июля, сообщает АН «Между строк».
Если гордума одобрит корректировки, то объем казны увеличится до 15,5 миллиардов рублей. Расходы при этом возрастут на 272 миллиона рублей. Дефицит бюджета снизится на 40 миллионов рублей — до 313 миллионов рублей. Полученные средства будут направлены на строительство детских садов и ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
По словам замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, в этой корректировке поставлены глобальные задачи. В частности, отражаются межбюджетные трансферты. Это позволит получить дополнительно 406,7 миллионов рублей, из них 124 миллиона будут направлены на строительство дорог в рамках нацпроекта БКАД, 30 миллионов на строительство детских садов, 39 миллионов рублей на замену лифтов в многоквартирных домах, 154 миллиона рублей на капремонт школы № 85, а также 38 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом.
Второй задачей является снижение плановых показателей по неналоговым и налоговым доходам города на 94,6 миллиона рублей. Это было сделано из-за сложной экономической ситуации, которая возникла из-за коронавируса. Ранее Владислав Пинаев сообщал, что город из-за пандемии потеряет больше 300 миллионов рублей.
Бурдилов отмечает, что снижение в основном наблюдается по земельному налогу. Это обусловлено мерами поддержки организаций, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, а также переносом платежей на 2021 и 2022 годы. Кроме того, был снижен НДФЛ, так как выросла безработица.
В корректировке бюджета также предусмотрено перераспределение денежных средств между управлениями и отделами городской администрации. К примеру, 40 миллионов рублей, которые были предусмотрены на строительство легкоатлетического манежа в этом году, были перенесены на 2021 год.