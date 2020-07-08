Сертификация молока и молочной продукции

Согласно действующему законодательству, подтверждение соответствия молока и молочной продукции на территории Евразийского экономического союза проводится в форме декларирования.
Разрешительный документ – декларация, дает владельцу право на реализацию товаров во всех странах-участницах ЕАЭС.
Продажа продукции без документов об оценке соответствия запрещена.
Наряду с обязательным декларированием заявитель может провести добровольную сертификацию молока и молочной продукции (подробнее на trts.info/sertifikacziya-molochnoj-produkczii). Добровольное подтверждение соответствия – оформление сертификата на молочную продукцию, повышает доверие к товару со стороны потребителей и избавляет продавца от возможных претензий со стороны контролирующих органов.
Обязательная оценка соответствия
Ветеринарный сертификат на молоко
В ветеринарных сопроводительных документах (ВСД) указывают:
- эпизоотическое окружение в месте выхода продукта;
- ветеринарно-санитарное состояние товара;
- идентификационные данные.
С 2019 года ВСД оформляются в электронном виде через систему «Меркурий», согласно закону № 243-ФЗ. Электронная регистрация обеспечивает контроль продукции «от места производства до магазина».
Ветеринарный сертификат оформляется на необработанное молоко и сливки.
Декларация соответствия по ТР ТС
С 2014 года соответствие молочной продукции требованиям безопасности в ЕАЭС подтверждают по ТР ТС 033. Проверке подлежат все товары группы, кроме специализированного питания, лекарств, кондитерских изделий, пищевых добавок на основе молока, а также продуктов, произведенных в домашних условиях и предназначенных для личного потребления.
Особенностью декларирования по ТР ТС является обязательное оформление протокола испытаний.
По результатам оценки декларация регистрируется в реестре ФСА на срок 1-5 лет.
Документы для оценки качества и безопасности молока
Заявитель представляет:
- скан-копии ИНН, ОГРН;
- подробное описание товаров;
- коды ТН ВЭД;
- сертификат ХАССП по ГОСТ Р ИСО 22000 (при наличии);
- иные сведения.
Добровольная сертификация
Сертификация молочной продукции
Добровольная оценка проводится по инициативе заявителя после оформления обязательных разрешительных документов – деклараций соответствия.
Наличие сертификата помогает укрепить позиции производителя на рынке, привлечь внимание потребителей благодаря маркировке качества на упаковке.
Сертификация молочной продукции осуществляется в СДС (системе добровольной сертификации) на срок 1 или 3 года.
Сертификат на производство молока (сертификация ХАССП)
Стандарт ГОСТ Р ИСО 22000 устанавливает требования безопасности, применяемые на пищевом производстве.
Принципы ХАССП позволяют снизить процент брака, предупредить возможные риски в течение всего технологического процесса.
В настоящее время сертификация по ИСО 22000 является добровольной, но при внедрении системы качества и получении сертификата ХАССП вы можете:
- выйти на зарубежные рынки;
- оформить декларацию соответствия на максимальный срок – 5 лет.
Наличие системы ХАССП на предприятии указываются на этикетке. Знак «ИСО 22000 – ХАССП» свидетельствует о безопасности производства продукции.
Дополнительные документы
Декларация на молоко и сертификат на молочную продукцию оформляются за 1-3 дня. Помимо указанных документов для всесторонней оценке качества товаров вы можете оформить:
- протокол испытаний на БЖУ;
- протокол на содержание ГМО;
- протокол на сроки годности.
Также для реализации вам могут понадобиться ТУ (тех.условия), штрих-коды и этикетки.
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