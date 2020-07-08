Сертификация молока и молочной продукции

Разрешительный документ – декларация, дает владельцу право на реализацию товаров во всех странах-участницах ЕАЭС.

Продажа продукции без документов об оценке соответствия запрещена.

Наряду с обязательным декларированием заявитель может провести добровольную сертификацию молока и молочной продукции (подробнее на trts.info/sertifikacziya-molochnoj-produkczii). Добровольное подтверждение соответствия – оформление сертификата на молочную продукцию, повышает доверие к товару со стороны потребителей и избавляет продавца от возможных претензий со стороны контролирующих органов.

Обязательная оценка соответствия Ветеринарный сертификат на молоко

В ветеринарных сопроводительных документах (ВСД) указывают:

эпизоотическое окружение в месте выхода продукта;

ветеринарно-санитарное состояние товара;

идентификационные данные.

С 2019 года ВСД оформляются в электронном виде через систему «Меркурий», согласно закону № 243-ФЗ. Электронная регистрация обеспечивает контроль продукции «от места производства до магазина».

Ветеринарный сертификат оформляется на необработанное молоко и сливки.

Декларация соответствия по ТР ТС

С 2014 года соответствие молочной продукции требованиям безопасности в ЕАЭС подтверждают по ТР ТС 033. Проверке подлежат все товары группы, кроме специализированного питания, лекарств, кондитерских изделий, пищевых добавок на основе молока, а также продуктов, произведенных в домашних условиях и предназначенных для личного потребления.

Особенностью декларирования по ТР ТС является обязательное оформление протокола испытаний.

По результатам оценки декларация регистрируется в реестре ФСА на срок 1-5 лет.

Документы для оценки качества и безопасности молока Заявитель представляет:

скан-копии ИНН, ОГРН;

подробное описание товаров;

коды ТН ВЭД;

сертификат ХАССП по ГОСТ Р ИСО 22000 (при наличии);

иные сведения.

Добровольная сертификация Сертификация молочной продукции

Добровольная оценка проводится по инициативе заявителя после оформления обязательных разрешительных документов – деклараций соответствия.

Наличие сертификата помогает укрепить позиции производителя на рынке, привлечь внимание потребителей благодаря маркировке качества на упаковке.

Сертификация молочной продукции осуществляется в СДС (системе добровольной сертификации) на срок 1 или 3 года.

Сертификат на производство молока (сертификация ХАССП)

Стандарт ГОСТ Р ИСО 22000 устанавливает требования безопасности, применяемые на пищевом производстве.

Принципы ХАССП позволяют снизить процент брака, предупредить возможные риски в течение всего технологического процесса.

В настоящее время сертификация по ИСО 22000 является добровольной, но при внедрении системы качества и получении сертификата ХАССП вы можете:

выйти на зарубежные рынки;

оформить декларацию соответствия на максимальный срок – 5 лет.

Наличие системы ХАССП на предприятии указываются на этикетке. Знак «ИСО 22000 – ХАССП» свидетельствует о безопасности производства продукции.

Дополнительные документы Декларация на молоко и сертификат на молочную продукцию оформляются за 1-3 дня. Помимо указанных документов для всесторонней оценке качества товаров вы можете оформить:

протокол испытаний на БЖУ;

протокол на содержание ГМО;

протокол на сроки годности.

Также для реализации вам могут понадобиться ТУ (тех.условия), штрих-коды и этикетки.

Специалисты Центра помогут зарегистрировать декларацию на молоко, разработать необходимые документы. Для уточнения стоимости и сроков оказания услуг позвоните или оставьте заявку online.

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