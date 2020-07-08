В Екатеринбурге выставили на продажу одно из старейших кафе со скидкой 80 млн рублей
Сегодня, 13:15ЭкономикаФото: Google Maps
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В Екатеринбурге на продажу было выставлено кафе «Чарли», которое существует на улице Декабристов уже более 20 лет. Объявление выложено на сайте N1.RU.
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Стоимость заведения снизилась в два раза. В 2017 году за него хозяин хотел выручить 160 миллионов, а теперь он запрашивает только 80 миллионов рублей, пишет E1.
В объявлении сказано, что общая площадь здания составляет 652 квадратных метра. У него имеются две входные группы, собственная парковка. Кроме того, земля находится в собственности. Владелец утверждает, что место проходное, то есть наблюдается большой трафик пешеходов и автомобилей.
Здание не относится к объектам культурного наследия, а потому при желании новый владелец может его снести.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на продажу был выставлен бар «Гора». Его владелец запросил 2,5 миллиона рублей.
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