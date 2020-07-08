В Екатеринбурге выставили на продажу одно из старейших кафе со скидкой 80 млн рублей

Стоимость заведения снизилась в два раза. В 2017 году за него хозяин хотел выручить 160 миллионов, а теперь он запрашивает только 80 миллионов рублей, пишет E1.

В объявлении сказано, что общая площадь здания составляет 652 квадратных метра. У него имеются две входные группы, собственная парковка. Кроме того, земля находится в собственности. Владелец утверждает, что место проходное, то есть наблюдается большой трафик пешеходов и автомобилей.

Здание не относится к объектам культурного наследия, а потому при желании новый владелец может его снести.