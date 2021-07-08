Так, например, в 2015 году на Иннопроме было подписано соглашение о создании Научно-производственного консорциума по аддитивным технологиям с международным участием. К настоящему времени в Новоуральске налажено производство 3D принтеров и материалов для порошковой металлургии и 3D-печати в рамках импортозамещения.