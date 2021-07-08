Еще в 2012 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу: сделать все для того, чтобы и выставочная, и форумная части Иннопрома имели конкретный результат для региона. С этого момента значительно выросла содержательная часть деловой программы.
На Иннопроме наши предприятия заключают контракты, а, значит, создают рабочие места, повышают уровень заработной платы, несут социальные обязательства перед жителями городов. Не говоря уже о дополнительных налогах, на которые мы строим школы и больницы, отметил глава региона.
Именно благодаря Иннопрому Свердловская область сохраняет лидирующие позиции в производстве. Многие соседние регионы хотели бы, чтобы подобные выставки проходили там, но она проходит именно в Свердловской области.
Это наше достижение и наша гордость, отметил Куйвашев.
С 2010 года в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» подписано около 400 соглашений на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей.
Так, например, в 2015 году на Иннопроме было подписано соглашение о создании Научно-производственного консорциума по аддитивным технологиям с международным участием. К настоящему времени в Новоуральске налажено производство 3D принтеров и материалов для порошковой металлургии и 3D-печати в рамках импортозамещения.
В 2019 году в рамках «ИННОПРОМ» заключено соглашение по строительству завода для производства цементного клинкера. Завод построен в Сысерти, создано 120 новых рабочих мест. В итоге свердловские строители получили белый цемент на 30% дешевле за счет сокращения расходов на доставку. Кроме того, в рамках реализации проекта построена газораспределительная станция, мощности которой используются для газификации Сысертского района.
Тогда же было подписано соглашение по строительству молочно-товарной фермы, которая будет производить 41 тонну молока в сутки. Ее планируют открыть до конца 2021 года в селе Сажино Артинского городского округа, там будет создано 21 новое рабочее место.
Практическая польза от Иннопрома есть однозначно. Конкретно для тагильчан она связана с внедрением продукции и товаров на заводы, например трамваев на УВЗ. Также администрация города презентует там проекты и заключает контракты. Вообще, на этой выставке всё масштабно, познавательно, наглядно и интересно, рассказал редакции тагильский предприниматель Евгений Рохлин.
Он отметил, что такие выставки нужны и очень хорошо, что Иннопром проводится именно в Свердловской области, это повышает статус региона.
Наращивается темп общей глобализации и Свердловская область входит в общий вектор глобальный экономики, отметил Рохлин.
С 2015 года странами-партнерами Иннопрома являются Китай, Индия, Япония, Турция и Италия.