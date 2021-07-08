Мишустин обещал Куйвашеву выделить 230 млн на медицину в Свердловской области

Мишустин обещал Куйвашеву выделить 230 млн на медицину в Свердловской области
Мишустин обещал Куйвашеву выделить 230 млн на медицину в Свердловской области
Сегодня, 07:56ЭкономикаФото: Департамент информационной политики Свердловской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву выделить 230 миллионов рублей на переоснащение детской областной клинической больницы. Встреча прошла в рамках «Иннопром-2021».

Через несколько лет в Екатеринбурге будет создан первый в УрФО медицинский кластер. Его площадка будет включать несколько учебных и научных учреждений: НИИ охраны материнства и младенчества, Уральский медуниверситет, детская и взрослая больницы, травмоталогическое отделение, инновационный онкоцентр и другое.

Михаил Мишустин обещал, что средства будут выделены из федерального бюджета, сообщает департамент информационной политики региона.

Евгений Куйвашев отметил, что создание такого кластера поможет решить и проблему с кадрами в медицине. Планируется, что после его появления в медуниверситетах количество мест возрастет в два раза до 10 тысяч. Кроме того, в медицинском кластере будут обслуживаться сложные больные со всего региона.

Свердловская областьЕвгений КуйвашевМихаил Мишустин
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