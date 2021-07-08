Мишустин обещал Куйвашеву выделить 230 млн на медицину в Свердловской области

Евгений Куйвашев отметил, что создание такого кластера поможет решить и проблему с кадрами в медицине. Планируется, что после его появления в медуниверситетах количество мест возрастет в два раза до 10 тысяч. Кроме того, в медицинском кластере будут обслуживаться сложные больные со всего региона.