Мишустин обещал Куйвашеву выделить 230 млн на медицину в Свердловской области

Через несколько лет в Екатеринбурге будет создан первый в УрФО медицинский кластер. Его площадка будет включать несколько учебных и научных учреждений: НИИ охраны материнства и младенчества, Уральский медуниверситет, детская и взрослая больницы, травмоталогическое отделение, инновационный онкоцентр и другое.
Михаил Мишустин обещал, что средства будут выделены из федерального бюджета, сообщает департамент информационной политики региона.
Евгений Куйвашев отметил, что создание такого кластера поможет решить и проблему с кадрами в медицине. Планируется, что после его появления в медуниверситетах количество мест возрастет в два раза до 10 тысяч. Кроме того, в медицинском кластере будут обслуживаться сложные больные со всего региона.